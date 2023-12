Wigald Boning im Interview: Eine Viertelstunde im Wasser reicht mir schon

Der populäre Comedian über seine Liebe zum Wasser und wie er in harten Zeiten dort sogar Trost fand.

In Berlin springt Wigald Boning hinter dem Hauptbahnhof in die Spree, in Wismar ins Hafenbecken und in London in die Themse. Denn egal, ob die Temperaturen am Gefrierpunkt sind - seit mehr als 500 Tagen will er einfach täglich einmal ins Nasse eintauchen. Und da darf's neben einem Fluss oder See auch mal ein Tümpel, Teich oder...