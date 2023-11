Winterstein-Premiere: Wahre Liebe oder die Tücken des Feminismus

In Annaberg wurde die Premiere der Komödie „How to date a feminist – Wie angele ich mir einen Feministen“ gefeiert. Ein Stück über die Frage: Wie weit kann Feminismus gehen?

Mit der Liebe ist das so eine Sache. Einerseits suchen Frauen die aufrichtige Liebe, andererseits stehen sie auf Machos. Kate bildet keine Ausnahme. Warum sie sich dann doch in den Feministen Steve verliebt, erzählt die geistreiche und herzerfrischende Komödie "How to date a feminist" - Wie angele ich mir einen Feministen" von Samantha Ellis...