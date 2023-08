Woran sollen sich Menschen erinnern, wenn sie an dich denken?

Hier darf der Museumsbesucher was mitnehmen - als Erinnerung an diese Ausstellung, wenn man so will: Der Papierstapel besteht aus Blättern, auf denen in einem roten Viereck der Satz "Wir erinnern uns nicht" aufgedruckt ist. Die Blätter sind zum Mitnehmen gedacht, der Stapel ist auffüllbar. Die Installation stammt von dem Künstler Félix González-Torres. Bild: Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Tom Dachs