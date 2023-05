Zeitreise: Frauenarzt mit "Hall Of Fame"

Man weiß erst einmal gar nicht so ganz genau, was man zur neuen Scheibe "Hall Of Fame" (Proletik) des Berliner Rappers Frauenarzt sagen soll. Klar, die "woke" Community würde wohl direkt eine saftige Cancel-Kampagne starten bei all den verlässlich stumpf-kontroversen Texten. Fans der ersten Stunde des "Untergrundkönigs" fühlen sich dagegen wohl...