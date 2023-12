Zur Ruhe kommen: Michel Reis mit "For A Better Tomorrow"

Jazz

Seinem aktuellen Album hat der gebürtige Luxemburger Michel Reis den Titel "For A Better Tomorrow" (Harmonia Mundi) gegeben. Was wünscht man sich in diesen Tagen mehr? Melancholisch sind dann auch die elf Stücke. Traurig, aber trotzdem immer um Harmonie bemüht. Früher, nach seinem Studium am Berklee College Of Music und am New England Conservatory Of Music mit seinen Improvisationen schon mal auf den Spuren von Keith Jarrett wandelnd, lassen sich die neuen Kompositionen des 1982 geborenen Pianisten eher der Neoklassik zuordnen. Was keinesfalls abwertend gemeint ist. Der Magie der melodischen Musik aus diesem Solopiano kann man sich nur schwer entziehen: Sie lässt einen zur Ruhe kommen und ist in diesen dunklen Tagen des Jahres Erbauung ebenso wie Trostspender. (welf)