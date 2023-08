AfD im Aufwind: Warum die Unsicherheit in Deutschland steigt

Warum geht es der AfD so gut? Weil es Deutschland so schlecht geht? Nein. Aber, weil viele in Deutschland glauben, Ihnen und dem Land werde es bald schlechter gehen. Es ist eine Verlustangst, die nicht aus der Luft gegriffen ist. Eine Verlustangst, die im Osten früher um sich griff und dazu beitrug, dass sich der Landstrich zum AfD-Pionierbezirk...