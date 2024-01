Alles auf Köpping - wie groß ist das Risiko für die SPD?

Mit der Sozialministerin als Spitzenkandidatin wollen die Sozialdemokraten beim Wähler als „Landesmutter“ gegen CDU-Haudrauf Kretschmer punkten. Von Petra Köpping hängt nicht alles ab – aber viel.

Es ist ja nicht so, dass es noch nie eine Regierungspartei in Sachsen gab, die zu Beginn eines Wahljahres in einer Umfrage die Fünf-Prozent-Hürde verfehlte. 2014 stand die FDP, damals im Bündnis mit der CDU, im Januar bei zwei Prozent. Sie flog dann tatsächlich aus dem Landtag – und ward dort seither nicht wieder gesehen.