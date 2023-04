Anschluss verpasst

Als Olaf Scholz den Winkelschrauber nahm, glaubte man in Allendorf an der Eder noch an die Zukunft. Kein Jahr ist es her, da besuchte der Kanzler den Heizungshersteller Viessmann in Nordhessen. Er ließ sich durch die Hallen führen und schraubte Teile einer Wärmepumpe zusammen. Doch das hat dem Hersteller nicht geholfen. Viessmann wird seine...