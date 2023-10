Auch wenn es wehtut

Über propalästinensische Demos in Deutschland

In mehreren deutschen Städten haben am Wochenende wieder Menschen bei Kundgebungen ihre Unterstützung für die Palästinenser zum Ausdruck gebracht. Sie fordern ein Ende der Kämpfe und Frieden im Nahen Osten. Es gab auch Mahnwachen für die von der Hamas in den Gazastreifen verschleppten Israelis. Aber lauter sind im Moment die Stimmen derer,...