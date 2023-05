Aufregung um Tierpfleger Jörg Gräser - Was der Zoo Leipzig nicht verstanden hat

So wie die plötzliche Versetzung die Fans des Kult-Tierpflegers überraschte und verstörte, so irritiert war die Zooleitung von der Welle der Empörung. Dabei wäre es gar nicht so schwer gewesen, alles richtig zu machen.

Man muss den Kult um diesen Mann nicht verstehen. Man muss den Tierpfleger Jörg Gräser nicht einmal kennen. Als Außenstehender. Aber als Arbeitgeber muss einem klar sein, dass dieser Mensch im Jahr 2023 für einen Zoo wertvoller ist als jede noch so exotische Tierart, mit der man pro Jahr vielleicht ein paar tausend Leute mehr ins Gondwanaland...