Bauernproteste wegen Agrardiesel: Die Bundesregierung tut sich keinen Gefallen

Um den Bundeshaushalt 2024 zu retten, will die Ampel-Regierung an Subventionen für Agrardiesel. Am Montag gab‘s deshalb Bauernproteste. Für Verbraucher verteuern sich womöglich Lebensmittel. Patrick Hyslop hofft, dass es anders kommt.

Die Haushaltskrise der Ampel ist gelöst - doch die Einigung von SPD, Grünen und FDP dürften wir alle im Geldbeutel merken. Heizen und tanken werden teurer - und nun wohl auch die Lebensmittel.

Grund: Um den Haushalt 2024 zu retten, werden auch Deutschlands Landwirte in die Pflicht genommen, sollen von jetzt auf gleich Subventionen gestrichen bekommen. Konkret geht‘s um Steuerentlastungen beim Agrardiesel. Bisher können Bauern den Sprit für Traktor und Mähdrescher bei der Steuer geltend machen. Zahlen so statt 47 Cent Steuern pro Liter nur 26. Diese Entlastung soll wegfallen. Auch gestrichen werden soll die Befreiung landwirtschaftlicher Fahrzeuge von der Kfz-Steuer.

Bauernverband spricht von „Kampfansage“

Insgesamt wollen sich Scholz, Habeck und Lindner auf die Art von den Landwirten etwa eine Milliarde Euro pro Jahr holen - und dann in den Bundeshaushalt stecken. Es ist eine Sache, wenn man so etwas beschließt und es dann Übergangsfristen gibt. Etwas anderes ist es, wenn von einem Moment auf den anderen die Subventionen wegfallen und Bauern von jetzt auf gleich ohne diese staatliche Hilfe dastehen.

Vor allem kleinere Betriebe, die nicht unbedingt auf der finanziellen Sonnenseite stehen, dürften das deutlich stärker merken als die großen – und dann stellt sich für die Bauern möglicherweise die Sinnfrage.

Der Bauernverband spricht gar von einer „Kampfansage an die deutsche Landwirtschaft“, warnt vor deutlich teureren Lebensmittelpreisen, Höfesterben und hat für Montag zu Protesten aufgerufen – allein in Leipzig und Chemnitz sind hunderte Landwirte mit ihren Treckern nicht zu übersehen. Die Hauptdemo findet in Berlin statt, wo der Bundestag das Vorhaben absegnen muss.

Der grüne Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir kritisiert derweil die Sparpläne der Regierung, warnt im ARD-Morgenmagazin vor Wettbewerbsnachteilen für deutsche Bauern „und das quasi auf einen Schlag“.

Verbraucher dürften mehr für Lebensmittel zahlen

Klar dürfte sein: Wenn die Kosten in der Herstellung von Lebensmitteln (z.B. Obst und Gemüse) steigen, dann dürften auch wir Verbraucher das am Ende im Geldbeutel spüren. Und somit ist der Preis der abgewendeten Haushaltskrise letztlich, dass man dem Bürger immer tiefer in die Taschen greift. Ob das für das Ansehen einer Bundesregierung in der Bevölkerung förderlich ist, die inzwischen von mehr als der Hälfte der Bürger abgelehnt wird? Gerade angesichts einer immer stärker werdenden AfD, die sich über solche Steilvorlagen freut? Ich habe meine Zweifel.

Warum nicht am Ausbau des Kanzleramts sparen?

Dabei hätte man angesichts der absehbaren Belastungen für die Bevölkerung sicherlich auch an anderen Stellen sparen können, etwa beim Bürgergeld. Oder meinetwegen auch beim Ausbau des Kanzleramtes (kostet rund 800 Millionen Euro). Braucht es so ein Mammutprojekt wirklich? Gerade in diesen Zeiten? Wenn man möchte, findet man Einsparpotenzial.

Vielleicht kommt kurz vor Schluss aber auch alles anders: Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zeigt sich offen dafür, die Subventionsstreichung beim Agrardiesel zurückzunehmen. „Ich bin für Alternativen offen“, lässt er wissen. Und Özdemir habe ihm alternative Sparvorschläge gemacht, so der Landwirtschaftsminister in der ARD.

Vielleicht geht dieser Teuerungskelch also an den Verbrauchern vorüber. (phy)