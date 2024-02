Bertelsmann-Jugendstudie: Warum Politik erlebbar sein sollte

Misstrauen gegenüber der handelnden Politik ist unter jungen Menschen weitverbreitet. Von Politikverdruss kann aber keine Rede sein.

Ihr Kanzler war meistens eine Kanzlerin. An die Zeit ohne Smartphones können sich einige von ihnen noch erinnern, an das Leben ohne Handy eher nicht. Und in der Schule haben sie von Beginn an die neue Rechtschreibung gelernt. Um diese Menschen geht es in der aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung , die untersucht hat, wie 18- bis 30-Jährige...