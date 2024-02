Bürgergeld abschaffen? So einfach ist es nicht

Die Union möchte die Leistung in der jetzigen Form loswerden. Aber Grundgesetz und Verfassungsgericht machen strenge Vorgaben. Ein Kommentar.

Es sind Aussagen, die an Deutlichkeit scheinbar kaum zu überbieten sind. Die Union werde das Bürgergeld in seiner jetzigen Form abschaffen, so hat es CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann für den Fall einer CDU-geführten Regierung angekündigt. Das sei auch eine Bedingung für eine Koalition. Der Zusatz „in seiner jetzigen Form“ lässt...