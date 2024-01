CDU-Wahlkampf: Nur auf Berlin zeigen, reicht nicht

Wer nur auf Berlin zeigt, ignoriert die eigene Verantwortung für den Frust in der Wählerschaft. Findet die CDU keine Rezepte abseits des Themenkopierens bei der AfD, dürfte es weiter bergab gehen.

Wie sehr sich das Selbstverständnis von Sachsens Christdemokraten verändert hat, zeigt der Listenparteitag am Samstag in Dresden. Sagte ein guter Platz auf der Landesliste in früheren Jahren eher etwas über die innerparteiliche Position aus, kann er heute zur Überlebensgarantie für manchen Direktkandidaten werden. Denn die Chance gegen einen...