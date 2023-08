Das ist keine Posse mehr

Maurice Querner über die Penny-Berichterstattung der Tagesschau, die für Wirbel sorgt.

Manchmal funktionieren recherchierte Geschichten oder Berichte nicht immer so, wie sich das die Journalistin, der Journalist oder die Redaktion anfangs vorgestellt haben. Auch in einem WDR-Beitrag über eine ohnehin fragwürdige Aktion der Penny-Kette war das offensichtlich so.

Die Kette verkaufte in ihren Supermärkten einige wenige Produkte zu einem "wahren", sprich viel teureren Preis - unter Berücksichtigung von Umwelt- und Transportkosten. In einem Supermarkt der Kette fanden sich zum Leidwesen der WDR-Redakteure nur Kundinnen und Kunden, die diese Aktion gar nicht gut fanden. So sprang eine WDR-Mitarbeiterin als Kundin ein, die der Ausgewogenheit wegen, die temporären Preisaufschläge für gut befand, weil diese zum "Nachdenken" anregten.

Nun, "nachgedacht" hat da wohl niemand so recht. Der Beitrag wurde nämlich in einer 20-Uhr-"Tagesschau" gesendet. Jene "Tagesschau" also, die gemeinhin als Flaggschiff des seriösen Journalismus gilt. Da ist ein solcher Eklat eben keine Posse mehr, über die man hinweglächeln könnte. Der ohnehin unter Beobachtung und unter Druck stehende öffentlich-rechtliche Rundfunk darf sich diese Art von Fehlern einfach nicht erlauben, er macht sich so unnötigerweise angreifbar.

Es wäre sicherlich ein Leichtes gewesen, einen Experten zu finden, der die Aktion der Supermarktkette hätte einordnen und erklären können. Der WDR hat sich mittlerweile zwar in "Aufklärung" versucht: Der zuständige Redakteur habe aus einem Missverständnis heraus nicht gewusst, dass es sich bei der zufälligen Kundin um eine WDR-Mitarbeiterin gehandelt habe, hieß es. Glaubwürdig ist das nicht.