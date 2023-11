Demokratie-Projekte: Langfristige Förderung nötig

Rebekka Wiese über den Kampf gegen Antisemitismus.

Wenn sich Jüdinnen und Juden in Deutschland nicht sicher fühlen, dann läuft etwas falsch. Das muss in diesem Land Konsens sein. Doch wenn man sich anschaut, was genau falsch läuft, wie man es benennt und wer daran schuld ist, wird es schon schwieriger. Seit die Hamas Israel am 7. Oktober angegriffen hat, kommt es verstärkt zu antisemitischen...