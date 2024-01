Eskalation im Nahen Osten ist ein Erfolg für Hardliner

Pro-iranische Milizen töten drei US-Soldaten durch einen Drohnenangriff. Weder die USA noch der Iran tragen zur Deeskalation bei. Noch können sie umsteuern.

Der neue Nahost-Konflikt entwickelt sich genau so, wie Hardliner auf allen Seiten das wünschen. Pro-iranische Milizionäre im Irak feiern den Tod von drei US-Soldaten bei einem Drohnenangriff als Sieg über Amerika. Joe Biden schwört Rache. Iran-Feinde in der US- Politik wittern eine Chance, ihren lang gehegten Traum von einem US-Angriff auf die...