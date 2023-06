Frauenfußball-WM nun doch bei ARD und ZDF: Jetzt sollten die Fans ein Zeichen setzen

Nun also doch: Die Übertragung der Frauenfußball-WM im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist gesichert. Das ist ein wichtiges Zeichen für den Sport und auch für die Gesellschaft, die sich fragen durfte, was eigentlich in ARD und ZDF gefahren ist. Viele Jahre trommelten die Anstalten für mehr Akzeptanz, Förderung und Unterstützung des...