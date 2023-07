Gut so! Warum die Verschiebung des Heizungsgesetzes richtig ist - aber eigentlich unnötig war

Das Bundesverfassungsgericht hat per einstweiliger Anordnung dem Bundestag untersagt, am Freitag das Gebäudeenergiegesetz endgültig zu verabschieden. Gut so! Nachdem SPD, Grüne und FDP so lange und so öffentlich über dieses Prestigeprojekt gestritten haben, ist es ganz gut, wenn der Bundestag jetzt noch einmal ein paar Wochen Zeit zum...