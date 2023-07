Keine gute Entscheidung der Kirche

Zur Debatte um die Praunheim-Ausstellung in Nürnberg.

Theoretisch muss man die Meinungs- und Kunstfreiheit nicht wie einen Brandbeschleuniger vor sich hertragen. Man kennt das doch von Geburtstagsfeiern. Wer nicht will, dass die Zündschnur von Tante Erna oder Onkel Ernst erst so richtig Feuer fängt, lässt das eine oder andere Thema halt unter den Tisch fallen. Klappe zu, Affe tot - und wir haben alle unsere Ruhe. Übertragen auf den öffentlichen Raum würde das heißen: Man muss auch nicht unbedingt Kunst zum Thema Homosexualität in einer Kirche zeigen. Ja, wir befinden uns zwar im 21. Jahrhundert in Deutschland, aber wir wissen doch, was das wieder für Diskussionen gibt! Muss doch nicht sein! Oder?

Für die Gesellschaft gilt, was im Privaten bekannt ist: Verdrängtes wird erst so richtig explosiv. Das Verhältnis der Kirchen zum Thema Sexualität - zugegeben ein komplexes Thema - ist in unserer Gesellschaft generell noch nicht zu Ende diskutiert. Das sieht man ja schon daran, dass ein Pfarrer tatsächlich "Mut" haben muss, um gemalte Bilder zum Thema Liebe und Sexualität in einer Kirche zu zeigen. Und dabei geht es nicht um den Mut, Diskussionen auszuhalten. Den wird man in der Kulturkirche St. Egidien Nürnberg, die sich entschlossen hatte, die Bilder des Künstlers Rosa von Praunheim unter der Überschrift "Jesus liebt" zu zeigen, an sich schon gehabt haben. Aber heutzutage muss ein Pfarrer (und nicht nur der) Mut haben, weil ihm Hass und Hetze entgegenschlagen können.

Doch wenn ein Teil der Gesellschaft Meinungsfreiheit mit Hass und Hetze verwechselt, darf sich der andere Teil der Gesellschaft nicht wegducken. Denn Hass ist wie Feuer: Setzt man ihm nichts entgegen, frisst er sich weiter - und fackelt in der letzten Konsequenz die eigentliche Meinungsfreiheit ab und etliche andere Freiheiten gleich noch mit, wenn keiner mehr Mut oder Nerven hat, diese zu verteidigen. Und das macht der Hass auch ganz alleine, Brandbeschleuniger braucht der gar nicht. Das sind Meinungs- und Kunstfreiheit nämlich auch nicht, sie werden nur von einem Teil der Gesellschaft so empfunden, weil wirklicher Meinungsaustausch und das Aushalten der Meinung der anderen hart und anstrengend sein kann. Ist aber nötig in einer Demokratie. Deshalb war es falsch, diese Ausstellung in der Kirche zu schließen und den Mut zu verlieren. Zumal es laut Kirche auch positive und bestärkende Reaktionen gegeben habe. Gut, dass es bis zum heutigen Montag letztlich so viel Zuspruch gab, dass die Ausstellung wenigstens in einer Galerie vor Ort wiedereröffnet wird.