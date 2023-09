Kommentar: Ohne Geld kein Hochleistungssport

Zu den geplanten Mittelkürzungen im deutschen Sport

Die Leichtathleten medaillenlos bei der WM, die Fußballnationalteams geschlechterübergreifend bei den letzten Welttitelkämpfen kläglich gescheitert, die Rolle als Olympiagastgeber 53 Jahre nach den letzten Spielen in München nicht in Sicht: Deutschland gibt im Sport derzeit insgesamt ein trauriges Bild ab. Die geplanten Mittelkürzungen für die Sportinstitute des IAT in Leipzig und FES in Berlin sind da nur ein Mosaikstein des zu befürchtenden Zerfalls. Auch wenn es manch einer nicht wahrhaben will: Die Haltung der Politik zum Sport ist ein Ausdruck der gesellschaftlichen Entwicklung in diesem Land, in dem Milliarden für Kriegswaffen ausgegeben werden, u. a. im Sport aber gespart werden soll.

Geld ist sicher nicht immer das Wichtigste, wenn es um eine sportliche Leistung geht. Doch im Hochleistungssport, gerade in materialintensiven Sportarten wie Bob, Rodeln, Skeleton, Bahnradsport, Kanu oder Rudern, braucht es umso mehr die wissenschaftliche Begleitung, um international mithalten zu können. Es braucht zudem gut ausgebildete und gut bezahlte Trainer. Insofern geht es um die Frage, ob Deutschland darauf pfeift, künftig im Medaillenspiegel bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften noch eine Rolle zu spielen. Und diese Frage verbindet sich stark mit Herangehensweisen, mit Anforderungen an die Kinder und dem politischen Willen, Sport für die Entwicklung von Persönlichkeiten mehr zu fördern. Die Jugend benötigt Vorbilder. Doch seit Jahren schaffen es Bildungspolitiker nicht, die Anzahl der wöchentlichen Sportstunden im Unterricht zu erhöhen. Stattdessen darf es bei den Bundesjugendspielen nur noch fröhliche Sieger, aber keine Verlierer mehr geben. Doch nur wer das Verlieren gelernt hat, kann auch gewinnen. Und der Spitzensport später ist nun mal kein Zuckerschlecken. Sicher muss es nicht wie zu DDR-Zeiten sein, dass Sport nur bis Platz drei Spaß machen darf. Doch wenn alle nur noch Spaß haben wollen - wie in Interviews der Athleten oft zu hören ist -, geht es wohl weiter bergab.