Mehr Hilfe für Schulen

Tobias Peter über Antisemitismus an Schulen.

Es ist ein deutliches Warnsignal, wenn der Zentralrat der Juden mit Blick auf Antisemitismus an deutschen Schulen von einer neuen Dimension spricht. Dass es an deutschen Schulen - jedenfalls an einem Teil von ihnen - solche Probleme gibt, ist kein unbekanntes Phänomen. Nach den Terroranschlägen der Hamas gegen Israel tritt das Problem nun noch...