Meyer Burger in Freiberg vor dem Aus: Wer rettet die deutsche Solarindustrie?

Meyer Burger droht mit dem Ende der Solarmodulproduktion in Deutschland, weil faire Wettbewerbsbedingungen fehlen. Was die Branche jetzt braucht.

Die Ankündigung des Solarherstellers Meyer Burger, seine erst 2021 in Betrieb genommene Solarmodulproduktion in Freiberg wieder aufzugeben, ist die bittere Konsequenz der nicht sehr weitsichtigen Industriepolitik in Deutschland.

Solarenergie wird künftig die weltweit wichtigste Energieerzeugungsform sein. Die Bundesregierung propagiert zwar ständig die grüne Transformation der deutschen Industrie, doch wenn es ernst wird, fehlt die dafür notwendige wirtschaftspolitische Strategie. Deutschland hatte schon einmal eine florierende Solarindustrie, die durch chinesische Dumpingpreise zerstört wurde. Unternehmen wie Solarworld oder Q-Cells, die sich in Ostdeutschland zu wichtigen Produktionsstandorten entwickelt hatten, konnten dem Wettbewerbsdruck aus China nicht standhalten.

Jetzt steht Deutschland wieder vor der Frage, ob die Solarindustrie hierzulande eine Zukunft hat. Während in China die Solarindustrie kräftig subventioniert wird und dort inzwischen Überkapazitäten entstanden sind, die jetzt die Marktpreise nach unten drücken, hat die US-Regierung mit ihrem sogenannten Inflation Reduction Act (IRA) reagiert. Dieses Instrument ermöglicht massive Investitionen in grüne Technologien wie die Solarindustrie.

Die Bundesregierung muss jetzt reagieren, um wieder faire Wettbewerbsbedingungen herzustellen. Viel Zeit bleibt dafür nicht mehr. Meyer Burger hat angekündigt, dass bereits Mitte Februar eine Entscheidung für den Rückzug aus Freiberg gefällt werden muss. Die Renaissance der Solarindustrie war für Ostdeutschland ein wichtiger Standortfaktor für den Aufbau zukunftsfähiger Industriestrukturen. Das darf jetzt nicht durch eine zögerliche Haltung der Bundesregierung in Frage gestellt werden. Die Wiederansiedlung der Solarindustrie in Deutschland ist ohne finanzielle Maßnahmen aus Berlin zum Scheitern verurteilt.