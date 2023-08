Robert Sesselmann - die fast perfekte Verkörperung der Selbst-Verharmlosung der AfD

Bei der ersten Kreistagssitzung nach der Wahl eines AfD-Manns zum Landrat bestimmt vermeintliche Sachpolitik die Agenda. Warum das die anderen Parteien in die Zwickmühle führt - und warum man sich davon nicht täuschen lassen sollte

Robert Sesselmann ist der Sieger einer demokratischen Wahl im Landkreis Sonneberg in Südthüringen. Das ist zu akzeptieren und zu respektieren. Trotz seines Hintergrunds in einer rechtsextremen Partei. Keine Frage. Aber was, wenn ein demokratisch gewählter Amtsinhaber die Axt ansetzt an demokratische Institutionen? Vielleicht sogar, um zu...