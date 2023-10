Schrecklich schön: Was der superwarme September auch uns Sachsen sagen will

Wenn Dir eine Kastanie auf den Kopf fällt, während Du schwitzend im Schatten stehst, dann weißt Du: Es ist zu warm für diese Jahreszeit. Deshalb ist die vorläufige Bilanz des Deutschen Wetterdienstes keine Überraschung: Heißester September seit Beginn der Messungen, der Klimawandel lässt grüßen. Das sollte uns alle umtreiben, gern auch beim Bierchen in der Abendsonne.

Wieder ein warmer und sonniger Septembersonntag in Sachsen. Morgen dann, am Montag den 2. Oktober, voraussichtlich 25 Grad, am Dienstag auch. Danach eine kleine Delle, aber ab dem 8. Oktober geht's laut Wetter-App erneut aufwärts, deutlich über 20 Grad.