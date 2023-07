Uneuropäisch

Der Umgang mit autokratischen Regimen gehört in der internationalen Diplomatie zu den unangenehmen, aber notwendigen Aufgaben. Die Zusammenarbeit der EU mit dem tunesischen Präsidenten Kais Saied, der in seinem Land alle Macht an sich gerissen hat, ist ein Beispiel dafür. Mit Saied zu reden, ist richtig. Europa hat ein Interesse daran, dass...