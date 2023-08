Vom Leben in einer Angstgesellschaft

Ulrich Hammerschmidt über die eigenen mentalen Krisen in krisenreichen Zeiten

Der Urlaub ist vorbei. Die Ferien sind geschafft. Was zunächst nach Freizeit klingt, war nicht selten der pure Stress. Koffer packen, nur nichts vergessen. Stunden im Stau oder in anderen Warteschlangen. Am Flughafenschalter, vor der Würstchenbude. Dann der Griff ins Klo, was das Wetter betraf. 15 Grad im Hochsommer, Nieselregen. Es hätte nicht...