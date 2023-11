Warum man Gil Ofarim glaubte

Oliver Hach über den Prozess gegen einen jüdischen Musiker, der einen antisemitischen Vorfall in Leipzig erfunden haben soll.

Pack deinen Stern ein. Dieser Satz steckt voller Menschenverachtung. Er soll gegenüber dem jüdischen Musiker Gil Ofarim gefallen sein, der in einem Hotel in Leipzig einen Davidstern trug. Die Empörung war groß - und das, so schien es zunächst, auch völlig zu Recht. Doch später wendete sich das Blatt: Der Ankläger wurde zum Angeklagten.