Wie sieht deutsche Sicherheit unter einem US-Präsidenten Trump aus?

Donald Trump siegt auch bei der Vorwahl der Republikaner in New Hampshire. Seine Konkurrentin Nikki Haley will weiter kämpfen. Deutschland und Europa sollten sich schon mal auf einen Präsidenten Trump einstellen.

Über die deutsche Sicherheit wird in diesem Jahr auch in Pennsylvania, Michigan und Arizona abgestimmt. Alle drei sind Swing States, also US-Staaten, in denen die Wahlentscheidung traditionell knapp ausfällt. Und in denen Donald Trump im Jahr 2016 gewonnen hat, als er zu seiner eigenen Überraschung Präsident der Vereinigten Staaten wurde.