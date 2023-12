Zurück zur Maske – aber freiwillig!

Leitartikel non Sylvia Miskowiec zum Schutz vor ansteckenden Krankheiten

Sind Sie in diesen Tagen einmal Zug gefahren? In einem vollen Regionalexpress von Chemnitz nach Leipzig zum Beispiel. Oder Bus? Etwa im Feierabendverkehr. Dann standen die Chancen gut, sich im Gedränge einen Erkältungskeim eingefangen zu haben. Laut Robert-Koch-Institut leiden derzeit rund7,9 Millionen Menschen an akuten Atemwegsinfektionen.