100 Züge auf 800 Metern Schiene: Modellbauer in Flöha bringen die Alte Baumwolle zum Dampfen

Blick in die Schatzkiste: Die Flöhaer Modellbauer öffnen am zweiten Advent-Wochenende die Türen ihrer Vereinsräume, um der Öffentlichkeit ihre Anlagen und ihr Hobby zu zeigen.

Freunde des Modellbaus haben nächstes Wochenende die Gelegenheit, den Vereinsmitgliedern des ABC-Vereins in Flöha über die Schulter zu schauen. Denn am Samstag und Sonntag sind die Türen zu den Vereinsräumen im Vereins- und Kulturzentrum „Wasserbau“ in der Alten Baumwolle geöffnet. Besucher können sich die Modelleisenbahnanlage, die...