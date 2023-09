17. Motorrad- und Mopedtreffen in Oederan: Wie Johanna „Jojo“ Müller zur Rennfahrerin wurde

Wer zum Biker-Wochenende auf den Parkplatz am Klein-Erzgebirge fährt, weiß, was ihn erwartet. Deshalb kommen so viele Motorradfreunde gern hierher. Und doch gibt es immer wieder Neues zu entdecken.

Treibende Rhythmen, röhrende Motoren und rauchende Auspuffrohre - das 17. Oederaner Motorrad- und Mopedtreffen auf dem Parkplatz am Klein-Erzgebirge hat am Wochenende bei strahlendem Sonnenschein für gute Laune gesorgt. Erstmals war neben den Oederaner Motorradfreunden Hedgehogs Marco Ritter aus Freiberg Veranstalter, der unter anderem das... Treibende Rhythmen, röhrende Motoren und rauchende Auspuffrohre - das 17. Oederaner Motorrad- und Mopedtreffen auf dem Parkplatz am Klein-Erzgebirge hat am Wochenende bei strahlendem Sonnenschein für gute Laune gesorgt. Erstmals war neben den Oederaner Motorradfreunden Hedgehogs Marco Ritter aus Freiberg Veranstalter, der unter anderem das...