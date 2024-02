33. Mineralienschau in Flöha: Die Welt zu Gast in der Oberschule

Die Ausstellungsstücke bei der beliebten Mineralienschau in Flöha stammen aus Fundstätten in Argentinien, Brasilien, Chile, aus Kuba, Kasachstan und Zypern. Was waren die Renner?

Tausende Sammelstücke von Achat bis Zepterquarz präsentierten die 26 Aussteller zur 33. Mineralienschau am Sonnabend in Flöha. Die Objekte stammen aus Fundstätten in Argentinien, Brasilien und Chile, aus Kuba und Kasachstan oder Zypern. Selbst ferne Himmelsgestirne sahen die über 400 Gäste.