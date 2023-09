44. Kunnersteinfest weckt Erinnerungen und neue Abenteuerlust

Bei bestem Wetter haben Hunderte Besucher einen interessanten Tag am bekannten Aussichtspunkt oberhalb der Zschopau genossen. Mit dabei waren Vertreter der älteren, aber auch der jüngeren Generation.

Als Kind gab es für Horst Betka und seine Familie sonntags immer nur zwei Möglichkeiten. „Entweder sind wir zur Sternmühle oder zum Kunnerstein gewandert“, erzählt der Erzgebirger, der in Dittmannsdorf aufgewachsen ist und später nach Flöha zog. Obwohl er inzwischen 66 Jahre alt ist und in Hartha wohnt, hat er sich diese Tradition in...