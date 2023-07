Achtung, Vollsperrung: Zahlreiche Baustellen rund um Freiberg, Flöha, Mittweida und Rochlitz

Endspurt bei Bauarbeiten auf der B 173 in Flöha und Start für den Bau der A 4-Autobahn-Anschlussstelle in Hainichen: Doch es gibt viele weitere Baustellen in Mittelsachsen:

A 4: Anschlussstelle Hainichen in Fahrtrichtung Göritz gesperrt, Fahrbahnerneuerung zwischen Anschlussstellen Chemnitz Ost und Berbersdorf vom 1. August bis Ende Oktober.Augustusburg: Hohe Straße 7, Bau bis 11. September. A 4: Anschlussstelle Hainichen in Fahrtrichtung Göritz gesperrt, Fahrbahnerneuerung zwischen Anschlussstellen Chemnitz Ost und Berbersdorf vom 1. August bis Ende Oktober.Augustusburg: Hohe Straße 7, Bau bis 11. September.