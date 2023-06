Alter Bahnhof wird zur Theaterbühne

Der Alte Bahnhof in Eppendorf wird am Sonntag zur Theaterbühne. Der Titel "Freilandhaltung" macht dabei sehr neugierig. Doch statt einem Vortrag über artgerechte Haltung von Hühnern, steht vielmehr am 11. Juni ab 14.30 Uhr eine Theateraufführung auf dem Programm. Die Truppe "Spielbrett" aus Dresden wird zwei lustige Einakter zur Aufführung...