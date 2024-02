Aufatmen in Hennersdorf: Ruine der früheren Brückenschenke wird abgerissen

Das seit 1994 leer stehende ehemalige Gasthofgebäude ist einsturzgefährdet und steht direkt an der Straße. Deshalb handelt jetzt der Landkreis Mittelsachsen.

Die Tage des ehemaligen Gasthofes Brückenschenke in Hennersdorf sind gezählt. Der Landkreis Mittelsachsen wird die Ruine an der Augustusburger Straße nahe der Holzbrücke abreißen lassen. Damit verschwindet ein lange kritisierter Schandfleck in Hennersdorf. Wie der Sprecher der Landkreisverwaltung, André Kaiser, sagt, soll noch im März mit...