Augustusburg: Ein Sturm in der Mehrzweckhalle

Die Theatergruppe „Spielbrett“ ist in Augustusburg seit 2009 regelmäßig zu Gast. Diesmal wird in der Mehrzweckhalle Theater gespielt.

Die Theatergruppe Spielbrett ist in Augustusburg eine feste Größe. Am 19. November gastiert das Ensemble aus Dresden erneut in die Stadt - diesmal nicht auf der Waldbühne, sondern in der Mehrzweckhalle. Gespielt wird das Shakespeare-Stück „Sturm“, ein Mix aus Politik, Intrigen, Macht, Magie und Liebe. Das Amateurtheater Spielbrett steht...