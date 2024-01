Augustusburg: Sportler übernehmen neues Funktionsgebäude

Für 125 Sportler verbessern sich die Trainings- und Spielbedingungen. Allerdings stehen noch einige Restarbeiten an.

Für die Sportler in Augustusburg ist ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen: Sie können nun endlich das neue Funktionsgebäude am Sportplatz Jahnkampfbahn in Augustusburg nutzen. Bürgermeister Jens Schmidt überreichte den Aktiven die Schlüssel für das 1,7-Millionen-Euro-Objekt.