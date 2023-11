Augustusburger Skihang für Wintersportler geöffnet

Der Skihang in Augustusburg wurde am Donnerstagnachmittag freigegeben. So einen frühen Saisonstart gab es in Augustusburg zuvor erst einmal in 23 Jahren.

