Bahnhof-Party in Flöha: Wie es nach dem ersten Beben weitergehen soll

Seit Jahren beklagen die Flöhaer den Verfall des markanten Bahnhofs. Jetzt gibt es einen Anlauf zur Belebung. Ein DJ aus Erdmannsdorf hat Kollegen eingeladen und will Flöha tanzen lassen.

In den Bahnhof in Flöha zieht wieder Leben ein - zumindest vorübergehend. Am Sonnabend steigt in der Eingangshalle eine Party mit dem Motto: „Der Bahnhof bebt“. Veranstalter sind Robby Fischer und seine Frau Karina aus Erdmannsdorf. Robby Fischer (48) ist Bauunternehmer und seit 25 Jahren in der Freizeit als DJ Rob unterwegs. Zusammen mit...