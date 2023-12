Blitzschachmeister in Oederan gesucht: Nicht nur der König ist an den Tischen Trumpf

In Oederan wird am 26. Dezember ein Blitzschachturnier ausgetragen. Einen Tag später sitzen die Skatspieler in Marbach zusammen.

Seit mehr als 70 Jahren findet in Oederan das Weihnachtsblitzschachturnier statt. Die TSG Oederan lädt am 26. Dezember ab 9 Uhr zur 73. Auflage ein. Gespielt wird im Veranstaltungsraum der Bäckerei Möbius, Eppendorfer Straße 9a. „ Der Wettbewerb ist für alle regelkundigen Schachspieler offen, eine Vereinsmitgliedschaft nicht...