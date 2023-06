Breitband-Zugang für knapp 60 weitere Adressen in Oederan, Schönerstadt und Breitenau

Der Satz klingt für viele Oederaner zu schön, um wahr zu sein: „Mit dem Tiefbau sind wir bald fertig“, sagte Lothar Hofmeister vom Bauamt am Donnerstag im Stadtrat. Die Stadt hatte als eine der ersten in der Region den Ausbau des Glasfasernetzes in die eigene Hand genommen. Viele Baustellen waren die Folge. Schon seit Dezember werden die ersten...