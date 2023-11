Chorkonzert in Flöha: Vom Wurzener Dom in die Georgenkirche

Die Jugendkantorei des Wurzener Domes gibt am Samstag ein Konzert in Flöha.

Ein Chorkonzert mit der Jugendkantorei des Wurzener Domes gibt es am Samstag, 11. November, 17 Uhr in der Flöhaer Georgenkirche. Seit 1986 treffen sich 30 bis 40 Jugendliche einmal im Monat zum Singen im Wurzener Dom, in dem über das Winterhalbjahr am Programm geprobt wird. Im Sommer ist der Chor dann zu Konzerten in ganz Sachsen, aber auch darüber hinaus unterwegs. Im November findet nun das Probenwochenende in Flöha statt. Am Samstag sind Werke von H. Schütz, F. Mendelssohn-B., R. Mauersberger und anderen zu hören. Am Sonntag, 12. November, ist der Chor noch einmal 10.15 Uhr beim Gottesdienst dabei. Die musikalische Leitung hat Kantorin Kaoru Oyamada. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. (fp)