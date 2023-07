Das Sommertheater Falkenau steht vor der nächsten Premiere: Wie eine Sonderhaltestelle Naturbad eingerichtet wird

In Tagen der gekappten Verbindung über die B 173 nach Falkenau wird in der Flöhatalgemeinde zumindest auf der Theaterbühne ein neues öffentliches Beförderungsangebot eingerichtet: Am ersten Septemberwochenende soll die „Linie 2“ Premiere haben. Ihr Stück führen die Falkenauer im Naturbad des Flöhaer Ortsteil auf.