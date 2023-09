Das vergessene Zschopau-Flussbad von Erdmannsdorf

Das Freibad Erdmannsdorf ist bekannt: Dort läuft noch die Saison und steht ein Festival an. Doch wer kennt heute noch das Flussbad in der Zschopau von Erdmannsdorf? - Erinnerung an ein Kleinod.

Das Freibad Erdmannsdorf ist bekannt. Doch wer kennt heute noch das Flussbad in der Zschopau von Erdmannsdorf? Mit dem geflügeltem Spruch „Pack die Badehose ein“ verbrachten frühere Erdmannsdorfer die Sommertage im Flussbad ihrer Gemeinde. Das Freibad Erdmannsdorf ist bekannt. Doch wer kennt heute noch das Flussbad in der Zschopau von Erdmannsdorf? Mit dem geflügeltem Spruch „Pack die Badehose ein“ verbrachten frühere Erdmannsdorfer die Sommertage im Flussbad ihrer Gemeinde.