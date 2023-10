Der Bürgermeister von Leubsdorf ist auch der Kulturchef

Dirk Fröhlich steht an der Spitze des Kulturvereins Lindenhof Leubsdorf. Dieser lädt am Sonntag zu einem Konzert mit klassischer Musik in das medizinisch-kulturelle Zentrum ein.

Dirk Fröhlich ist nicht nur Bürgermeister von Leubsdorf. Er engagiert sich unter anderem auch in der örtlichen Feuerwehr und im Kulturverein Lindenhof Leubsdorf. Diese Interessenvereinigung hat es sich vor allem zur Aufgabe gemacht, in regelmäßigen Abständen kulturelle Veranstaltungen in dem traditionsreichen Haus zu organisieren. Dirk Fröhlich ist nicht nur Bürgermeister von Leubsdorf. Er engagiert sich unter anderem auch in der örtlichen Feuerwehr und im Kulturverein Lindenhof Leubsdorf. Diese Interessenvereinigung hat es sich vor allem zur Aufgabe gemacht, in regelmäßigen Abständen kulturelle Veranstaltungen in dem traditionsreichen Haus zu organisieren.