Der richtige Riecher: Hohenfichtener versorgt seit 33 Jahren nicht nur Mittelsachsen mit Gewürzen

Falko Zilles hat sich 1990 mit einem Gewürzhandel selbstständig gemacht. In reiner Handarbeit kommen Lavendel, Salbei, Rosmarin, Thymian und Co. in die Beutel.

Lavendel-, Salbei-, Rosmarin- und Thymianbeutel stapeln sich neben Senfkörnern und Paprikapulver. Überall duftet es nach wohlriechenden Gewürzen. Die Rede ist nicht von einem türkischen Basar, sondern von den Lagerräumen eines Gewürzhändlers im Leubsdorfer Ortsteil Hohenfichte. Hier in den Räumen des ehemaligen Gasthofes „Zur Linde"...