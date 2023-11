Diebe kommen am Tag: Einfamilienhaus in Eppendorf durchsucht

Laut Polizei brachen die Unbekannten ein Fenster auf. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie Bargeld. Zudem hinterließen sie 1000 Euro Schaden.

Eppendorf.

Diebe haben am Donnerstag ein Einfamilienhaus an der Freiberger Straße in Eppendorf heimgesucht. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Unbekannten ein Fenster auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und das Mobiliar. Nach ersten Einschätzungen stahlen sie Bargeld. Beim Einbruch richteten die Diebe zudem Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro an. Laut Polizei hat sich der Einbruch zwischen 5 und 18.45 Uhr ereignet. Es werden Zeugen gesucht, die in diesem Zeitraum Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit dem Einbruch in das Einfamilienhaus in Zusammenhang stehen könnten. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Freiberg unter der Rufnummer 03731 700 zu melden. (bk)