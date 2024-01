Digitalminister Martin Dulig übergibt Förderbescheid an Landkreis Mittelsachsen

Der Landkreis hatte sich zuvor erfolgreich beim Bund beworben. Insgesamt wurden 14 Förderbescheide für den Ausbau des Glasfasernetzes übergeben.

Sachsens Digitalminister Martin Dulig hat am Mittwoch 14 Förderbescheide für den Ausbau des Glasfasernetzes an sechs Empfänger übergeben, darunter der Landkreis Mittelsachsen. Er hatte sich zuvor erfolgreich beim Bund beworben. „Die sächsische Kofinanzierung in Höhe von 216 Millionen Euro ermöglicht Gesamtinvestitionen von fast 525...